Буданов відповів, чи розглядає Росія ядерний удар по Україні

Росія постійно наражає світ на ядерну небезпеку та погрожує ударом по Україні. Вона дійсно має технічну можливість завдати ядерного удару "у будь-який момент", але зараз ознак підготовки до такого сценарію нема.

Про це заявив очільник Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю The Times.

Ядерний арсенал Росії залишається реальною загрозою для світу, але паніка навколо цієї теми, за словами Буданова, часто є перебільшеною.

Росія абсолютно має можливість завдати ядерного удару в будь-який момент і на будь-якій відстані. Її ядерний потенціал дозволяє їй виконати таке завдання. Але це, перш за все, питання політичної волі,

– зазначив він.

Водночас глава ОП наголосив, що українська розвідка наразі не фіксує підготовчих дій Росії щодо застосування "ядерки".

"Я не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. Якби вони були, я б знав", – сказав Буданов.

Нагадаємо, що Путін нещодавно заявив про успішне випробування міжконтинентальної балістичної ракети "Сармат", хоча жодних підтверджень цьому насправді немає, повідомив авіаційний експерт Костянтин Криволап 24 Каналу.

Просто, коли Росії не вистачає успіхів на полі бою, дипломатичних зрушень, вона починає брязкати "ядеркою", на що в розмові з 24 Каналом звернув увагу голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук.

Він також зауважив, що Росія навряд чи наважиться застосувати "ядерку", бо для Китаю, від якого вона залежна, це неприйнятно. Але є ще один дійсно непередбачуваний власник ядерної зброї – лідер Північної Кореї Кім Чен Ин.