Чи справді Арестович служив у розвідці: відповідь Буданова

Радник Офісу Президента Олексій Арестович розповідав, що раніше служив у Головному управлінні розвідки Міноборони. Глава відомства Кирило Буданов прокоментував цю інформацію.

Буданов підтвердив, що Арестович служив у розвідці. Втім, зазначив, що це було давно, тому інформацію потрібно перевірити.

До речі І силою, і дипломатією: Буданов розповів, як Україна повертатиме Крим

Колись, наскільки я пам'ятаю, проходив тут службу...Це було давно, треба підняти дані. Наскільки пам’ятаю – так,

– сказав Буданов.

Про свою службу в розвідці розповідав сам Арестович, однак подробиць чиновник не розкривав. У мережі є інформація, що в ГУР він працював з 1994 по 2005 рік. Оскільки перевірити її важко, в деяких українців можуть виникати сумніви.

Буданов розповів, як Україна поверне Крим

Глава ГУР не сумнівається, що Україна повернеться до кордонів 1991 року. Окупований Крим будуть звільняти комбінованим шляхом: і силою, і дипломатією. Так, Буданов зазначив, що без сили нічого не буде, тому наші підрозділи зайдуть в Крим зі зброєю в руках.

Коли розвідника запитали пораду, куди можна поїхати у відпустку в 2023 році, той порадив Крим. Зауважив, що це українська перлина, яка давно чекає наших туристів.

До слова, Арестович також наголошував, що Україна не буде відмовлятися від звільнення Криму, попри будь-які застереження західних лідерів. Півострів – це тимчасово окупована територія, а отже, може бути звільнена так само, як і інші.