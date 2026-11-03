"Шкодять єдності українців": Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці, які сталися напередодні. Він назвав їх неприпустимими для держави та наголосив, що подібні ситуації шкодять єдності українців на тлі російської загрози.

Про це він повідомив у своєму офіційному телеграм-каналі.

Що Буданов сказав про події у Петропавлівській Борщагівці?

Кирило Буданов наголосив, що події у Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими, особливо в умовах повномасштабної війни та постійної російської загрози.

Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози,

– заявив він.

Правоохоронці та уповноважені органи вже з'ясовують усі деталі інциденту. Їхнє завдання – встановити повну й об'єктивну картину подій, визначити відповідальних і вжити заходів, щоб подібне не повторилося.

Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям,

– зазначив керівник Офісу Президента.

На завершення Буданов закликав українців під час ухвалення рішень і врегулювання конфліктів зважати передусім на інтереси держави та нації.

Командувач угруповання військ "Азов", бригадний генерал Денис "Редіс" Прокопенко відреагував на інформаційний резонанс навколо подій у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Він заявив, що поширення повідомлень про інцидент у нинішньому вигляді відповідає інтересам Росії.

За словами військового, ворог прагне розділити українське суспільство та військо, дестабілізувати ситуацію в країні й дискредитувати захисників.