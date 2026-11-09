Сподіваюся на конструктивний діалог, – Буданов прямує до Абу-Дабі на переговори

Кирило Буданов прямує до Абу-Дабі у складі української делегації для участі в мирних перемовинах. Пріоритетом переговорів він назвав гуманітарний трек та інтенсифікацію обмінів військовополоненими.

Про це 9 листопада повідомив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Очікування від переговорів

За словами Буданова, переговорний процес триває, а українська сторона прагне найшвидшого завершення війни. Він також висловив сподівання, що діалог буде конструктивним.

Велику увагу плануємо приділити гуманітарному треку. Потрібно інтенсифікувати обміни полоненими. Розраховую, що діалог в ОАЕ дасть практичний результат і ми зможемо домовитися про наступні етапи повернення наших людей додому,

– наголосив глава ОП.

Окремо Буданов висловив подяку ОАЕ за сприяння в організації майданчика для перемовин, а також представникам американської сторони Джареду Кушнеру та Стіву Віткоффу за їхні зусилля у переговорному процесі.

Координація з партнерами та безпекові питання

Раніше про від'їзд української команди до ОАЕ поінформував керівник Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров. За його словами, ключовими завданнями залишаються досягнення стійкого та довготривалого миру, надійні безпекові гарантії для України та повоєнне відновлення держави.

Паралельно з основними консультаціями українські представники проведуть в Абу-Дабі координаційні зустрічі з європейськими союзниками формату Е4 (Великою Британією, Францією, Німеччиною та Італією), а також делегатами НАТО і Єврокомісії.

Нагадаємо, українська переговорна делегація вирушила на тристоронні консультації за участі США та Росії. Російську сторону на цих зустрічах очолює помічник диктатора Володимир Мединський.