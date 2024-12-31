Точно буде кращим за 2024: Буданов поділився своїми прогнозами на 2025 рік

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов акцентував у 2025 році на важливості розробки технологічного рішення для боротьби з російськими оптоволоконними FPV-дронами. Він підкреслив, що у війні дронів ми все ж перемагаємо.

Буданов вважає, що 2025 рік буде кращим для України за 2024. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

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Які прогнози Буданова на 2025 рік

Буданов звернув увагу на нові російські дрони з оптоволокном, які стали проблемою для ЗСУ. З ними доведеться посилено боротися у 2025 році.

"У війні дронів ми перемагаємо. Але росіяни масово пішли на використання оптоволоконних дронів. Це величезна для нас проблема, тому що засобами РЕБ їх зупинити неможливо, мається на увазі використання FPV-дронів. Це ноу-хау і тренд цього року. У наступному році будемо всі разом шукати технологічне рішення, як боротися з величезною кількістю таких апаратів", – зазначив Буданов.

Буданов висловив оптимізм щодо наступного року, вважаючи його більш перспективним для України. Він зазначив, що 2024 рік став одним із найважчих періодів, але наступний рік обіцяє позитивні зміни. Раніше він попереджав, що 2024 стане важким, так і сталося.

Росія ж, своєю чергою, може зіткнутися з необхідністю прийняття складних рішень у фінансовій та економічній сферах.

Чи готові вони до цього? Можливо, й готові. Чи хочуть вони цього? Стовідсотково, що ні. Вони будуть всіляко намагатися цього уникнути і робитимуть усе, щоб цього не допустити,

– зазначив керівник ГУР.

Нагадаємо, 24 Канал проаналізував, що може чекати Україну у 2025 році та підбив підсумки 2024 року.