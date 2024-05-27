Замах на Буданова: у The Times розповіли, як вдалося зірвати змову полковників-зрадників

У травні СБУ викрила мережу агентів ФСБ, що готували замах на вбивство українських високопосадовців. Серед цілей загарбників також був і глава ГУР МО Кирило Буданов.

Журналісти The Times зазначили, що російські агенти проникли в охорону президента Зеленського, намагаючись вбити начальника військової розвідки країни. Замах був покроково спланований, але вчасно викритий нашими спецслужбовцями.

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Як вдалося зірвати замах на Буданова

Журналісти зазначили, що російський агент, який мав вчинити замах на Буданова, вже 4 травня встановив у підвалі в Київській області центр управління дронами. Так, начальника ГУР МО мали убити скоординованою ракетною та безпілотною атакою.

Росіяни планували запустити балістичну ракету за цими координатами, поки оператор дрона перебував у своєму укритті, після чого він мав запустити свій дрон, зняти наслідки атаки для своїх керівників і протаранити свій дрон ракетою,

– розповів журналістам високопоставлений офіцер української контррозвідки.

За даними видання, протягом кількох місяців СБУ спостерігала за розробниками плану вбивства: двома полковниками Управління державної охорони, яким було доручено охороняти вищих українських чиновників, у тому числі президента.

Спецслужбовці також спостерігали за третьою людиною, яку підозрювали у роботі на свого російського колегу у ФСБ. Зокрема, у СБУ знали, що трійка планує вбити Буданова і стежать за головою СБУ генерал-лейтенантом Василем Малюком, а також за самим Зеленським.

За словами українського офіцера, під час підготовки до замаху підозрювані привезли до Києва реактивні гранатомети, протипіхотну міну МОН-90 і безпілотники-смертники.

Першого підозрюваного, названого джерелом у правоохоронних органах як полковника Андрія Гука, звинувачують у тому, що він працював на ФСБ з 2014 року. Саме він завербував другу людину, полковника Олександра Деркача, і передавав групі накази ФСБ.

Спілкування між вбивцею та його кураторами було перехоплено СБУ за допомогою потужних технологій стеження. Малюк негайно повідомив про це Буданова. На зрадника накинулась група озброєного реагування, а СБУ підготувала швидку операцію з прибирання його ймовірних співучасників.

"Наша мета полягала в тому, щоб провести одночасний арешт, щоб вони не могли повідомити один одного і не втекли", – сказав офіцер.

Де затримали підозрюваних у замаху на Буданова

За даними видання, один полковник був удома, у своїй київській квартирі, а інший гостював у друзів у Сумській області на північному сході України. Обоє були озброєні. Щоб уникнути небезпечної перестрілки, СБУ виманила їх з відповідних будівель, організувавши несподіваний виклик на роботу.

Попереду автомобіля кожного чоловіка співробітники СБУ влаштували шоу, ретельно обшукавши кожне цивільне авто, щоб підкреслити, що зупинка була звичайною.

Першого чоловіка затримали порівняно легко, а другого витягали з його автівки. Після цього озброєна група ввірвалася у квартири чоловіків, де знайшли вибухівку та компоненти безпілотника, заховані всередині запасних шин і купи деревини, а також тайник із секретним телефоном.

Зрештою, офіцер контррозвідки зазначив, що обидва чоловіки зізналися під час допиту. Опинившись під арештом, полковники також оприлюднили нову інформацію про спробу росіян взяти Зеленського в заручники на самому початку війни.

Цікавим є те, що сім'я Гука, яка втекла до Європи й займає проукраїнську позицію, була спустошена його арештом. Офіцер зазначив, що Андрій Гук брехав їм усім: дружина вважала, що її чоловік захищає країну, діти вважали, що їхній батько український герой.

У відеозаписі своїх допитів, опублікованому СБУ, він розповів, що отримував від ФСБ Росії 3 тисячі доларів на місяць, а також ще 1 000 доларів на поїздки для виконання їхніх доручень. Стверджується, що значна частина цього була виплачена йому та його родині під час візитів до Європи.

Другий офіцер, Деркач, брав участь просто заради грошей і сподівався, що більш старший Гук допоможе його кар'єрним перспективам.

За вбивством може стояти Сєргєй Корольов

У виданні зазначили, що архітектором нової агресивної стратегії ФСБ вважається заступник директора служби Сєргєй Корольов, фаворит Путіна, який, як повідомляється, має глибокі зв'язки з російською елітою.

ГУР звинувачує його в організації останньої змови як подарунка для Путіна перед запланованим святкуванням Дня перемоги 9 травня. СБУ заявила, що замах на вбивство схвалив і координував особисто директор ФСБ Алєксандр Бортніков.

Зрештою офіцер української контррозвідки заявив, що зараз російські служби намагаються завербувати людей в Україні, щоб ті діяли в інтересах країни-агресорки. Однак проросійського руху в сьогоднішній Україні немає, і хоча російські спецслужби дуже потужні, але поки що СБУ їх переграє.