Про це пише 24 Канал із посиланням на авторську колонку журналіста та міжнародного оглядача Меліка Кайлана у виданні Forbes.

Що написав оглядач?

Він – найбільш поінформована людина за столом переговорів, яка детально знає реальні позиції США, Європи та Росії,

– підкреслив автор.

Він також наголосив, що мовиться не лише про публічні заяви, а й про внутрішні домовленості, рівень громадського тиску в різних країнах, економічні та персональні чинники впливу.

У колонці автор зауважив, що очільник української розвідки добре розуміє приховані камені спотикання переговорного процесу та реальні вимоги всіх зацікавлених сторін.

Саме професійна розвідка, зазначає Мелік Кайлан, здатна зібрати й узагальнити величезний масив різнорівневої інформації, який формується одночасно у США, ЄС, Україні та Росії.