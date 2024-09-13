Історик Снайдер здивував Буданова під час зустрічі

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов зустрівся з професором Єльського університету, відомим істориком і дослідником тоталітаризму Тімоті Снайдером.

Під час зустрічі вони обговорили важливі питання. Зокрема, ті, які пов'язані з російсько-українською війною та не тільки.

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Буданов зустрівся зі Снайдером

Буданов розповів, що був вражений його упевненим володінням Снайдера українською мовою. Глава ГУР МО розповів, що професор вивчив нашу мову лише за рік.

Приємно було почути від Тімоті Снайдера його захоплення окремими операціями української воєнної розвідки, зокрема нашою роботою щодо нейтралізації російського чорноморського флоту,

– зазначив український розвідник.

Кирило Буданов розповів, що під час зустрічі вони обговорили важливі стратегічні питання, пов'язані з російсько-українською війною, майбутнім Європи та української нації у сімʼї європейських народів.

Наприкінці зустрічі Буданов попросив Снайдера про автограф на одній з його найбільш фундаментальних книг – "Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь".

Крім цього, історик отримав в подарунок модель дрона MAGURA V5.



"На згадку про нашу зустріч подарував професорові зменшену модель нашого легендарного ударного морського дрона MAGURA V5 та подякував пану Снайдеру за підтримку вільної України", – резюмував глава української розвідки.

Зустріч Кирила Буданова та Тімоті Снайдера / Фото глави ГУР