У Будапешті пройшов багатотисячний мітинг проти закону про "ЛГБТ-пропаганду": фото, відео

В Угорщині 24 липня відбувся масштабний мітинг на підтримку представників ЛГБТ-спільноти. Тисячі людей в Будапешті виступили проти скандального закону й політики прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Документ передбачає заборону "гей-пропаганди" серед неповнолітніх. Учасники акції вийшли з протестом проти останніх дій угорської влади.

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Учасники ЛГБТ-прайду протестували проти закону Орбана

Учасники масштабного параду пройшлися 24 липня столицею Угорщини і заполонили місто. Вони скандували проти обурливого закону Орбана.

Представник щорічного Budapest Pride Джоджо Маєрсік заявив, що під час ходи не святкують і не згадують історичну боротьбу ЛГБТ-руху. У 2021 році подія спрямована проти політики прем'єра Орбана.

Багато людей з ЛГБТ-спільноти бояться і більше не відчувають, що вони мають якесь майбутнє в цій країні,

– наголосив він.

Учасники пройшли через центр Будапешта і перетнули річку Дунай Мостом Свободи. До ходи також долучилися деякі опозиційні політики. Зокрема мер Будапешта Гергей Карачонь, суперник Орбана на виборах у 2022 році.

Одна з учасниць Budapest Pride розповіла, що ситуація в країні наразі просто жахлива. 16-річна дівчина планує поїхати з Угорщини, якщо надалі все буде тільки погіршуватися.

Багатотисячний ЛГБТ-парад у Будапешті / Фото Associated Press

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