Звинувачують у "шпигунстві": у центрі Будапешта затримали українського ексдипломата

Увечері 9 травня в центрі Будапешта угорські правоохоронці затримали колишнього українського дипломата. Його звинувачують у "шпигунстві".

Його дружина є співвласницею одного з українських ресторанів у Будапешті, а він сам також володіє бізнесом у місті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Telex.

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У центрі Будапешта затримали українського ексдипломата

Як пише журналіст Віталій Глагола у Telegram, йдеться про Сергія Александрова, який раніше обіймав посаду першого секретаря посольства України в Угорщині.

Його дружина є співвласницею українського ресторану в столиці Угорщини, а сам Александров, за даними журналіста, нині також веде бізнес у Будапешті – володіє щонайменше двома ресторанами.

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На офіційній Facebook-сторінці уряду Угорщини з’явилося повідомлення, що національне управління імміграції видало йому заборону на в'їзд та проживання через нібито шпигунську діяльність. У заяві зазначено, що чоловік нібито працював під дипломатичним прикриттям, яке більше не діє, а рішення про видворення було реалізоване тієї ж ночі.

Те, що уряд (Угорщини) опублікував відео на своїй сторінці в соціальних мережах, є чітким посланням Києву. Так само як і те, що чоловіка під час арешту спецпризначенці прикували наручниками, поставивши на коліна. Це стало новим ударом по угорсько-українських відносинах, а також загостренням шпигунської війни між двома країнами,

– вважає видання.

Авто Александрова зупинили прямо у центрі міста і одразу ж публічно затримали. Він перебуває в Угорщині як цивільний, а не дипломат.

Угорські ЗМІ вважають, що затримання пов’язане із викриттям СБУ агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини.