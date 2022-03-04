Президент України записав чергове звернення до українців. Серед іншого він вкрай емоційно висловився щодо того, що міжнародні зобов'язання щодо нашої держави чомусь працюють не всі.

"Дев'ять днів ми бачимо жорстку війну. Руйнують наші міста, обстрілюють наших людей, дітей, житлові квартали", – наголосив Володимир Зеленський. Ворог знищує все і хоче це продовжувати.

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НАТО не закрило небо над Україною

А НАТО при цьому так і не наважується закрити небо над Україною.

Усе, на що спромігся Альянс на сьогодні – це провести через систему своїх закупок 50 тонн дизпалива для України. Мабуть, для того, щоб ми могли спалити Будапештський меморандум. Щоб краще горів. Але він для нас вже згорів у вогні російських військ,

– заявив Володимир Зеленський.

І підсумував: "Хіба такого НАТО ви хотіли? Хіба такий Альянс ви будували?"

Нагадаємо, Будапештським меморандумом світ гарантував Україні безпеку за відмову від ядерної зброї. Але документ не спрацював.

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