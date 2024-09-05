Літо в Україні було аномально теплим. Подекуди температура навіть перевищила +40 градусів. Втім, така сильна спека вже не очікується.

Та чи буде цього року бабине літо, в інтерв'ю 24 Каналу відповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Дивіться також Почнеться справжня осінь: коли в Україні завершиться метеорологічне літо

Чи буде бабине літо

Синоптикиня зауважила, що термін "бабине літо" народний. Це періоди теплої погоди. Спостерігається кожного року.

Йдеться про тиждень або певну кількість днів, коли є тепла погода, і вона здається незвичною саме для цього місяця. Наприклад, різко похолодало, є заморозки, а вдень тепліє умовно до +15 градусів.

Ось ці періоди теплої погоди в народі звикли називати бабиним літом. Звісно, цього року вони можуть бути, це не виключення. Але коли саме – буде відомо, коли знизиться температура,

– підкреслила Діана Кривобок.

Цікаво! Синоптикиня зауважила, якщо розділити три осінні місяці на категорії, вересень у нас теплий, жовтень – прохолодніший, а листопад уже більш похмурий.