Буде бал на площі, – Терехов розповів про перше, що зробить по завершенню війни

Кожен українець вже склав у своїй голові плани, які втілить по закінченню війни. Вони зроблять це тоді, коли Україна переможе.

Мер Харкова Ігор Терехов також поділився, що робитиме після закінчення війни. Крім того, розповів чого його навчив цей складний час.

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Терехов розповів про перше, що зробить по завершенню війни

За його словами, на одній із зустрічей його попросили влаштувати бал на майдані. У такий спосіб люди хочуть відсвяткувати перемогу України у війні з Росією.

Я це зроблю, я пообіцяв. І обов'язково щоб ми станцювали вальс. Я подумки уявляю цю картинку,

– заявив Терехов.

Потім, як підкреслив міський голова Харкова, місто візьметься за роботу, адже його потрібно будувати практично заново.

До слова, в цей складний час Терехов зумів навчитися ще більше пишатися харків'янами та військовими, їх самовладанням та волею до перемоги.

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