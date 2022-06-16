Буде "блакитна лагуна": Садовий показав, як у Львові будують тимчасове житло для вагітних жінок

Через вторгнення Росії в Україну багато наших жінок та дітей залишились без даху над головою. Дехто через бойові дії не може повернутись у рідне місто чи село й дізнатись, чи щось вціліло.

Тим часом багато переселенців знайшли прихисток на Заході нашої держави й зокрема у Львові. У міськраді з цієї нагоди ініціювали будівництво тимчасового житла для вагітних жінок. Мер Андрій Садовий показав, на якому воно етапі.

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Заселення планують за місяць

За словами Садового, у Львові активно просувається будівництво тимчасового помешкання для жінок при надії, які були змушені втікати від війни.

Заселити перших мешканок сюди планують вже за місяць, тобто всередині липня.

Найважливіше – це безпека і комфорт. Неподалік від будівлі плануємо облаштувати невеличке озеро і парк. Наша Олександра Сладкова з департаменту містобудування каже, що це буде "блакитна лагуна". Красивий куточок для відпочинку та емоційного відновлення, відкритий для всіх,

– сказав Садовий.

Міський голова Львова також подякував партнерам із Червоного хреста за співпрацю та підтримку такого потрібного проєкту.

Будівництво тимчасового житла / Фото з телеграму Андрія Садового

Як Львів допомагає переселенцям та всім іншим

Місто стало надійним тилом та прихистком для багатьох українців. Зокрема, у Львові розробили проєкт Національного реабілітаційного центру "Незламні". Він потрібен для багатьох наших громадян, які постраждали від воєнних дій. Зараз Україна співпрацює з низкою країн, які приймають наших громадян на лікування та протезування. Потім вони повертаються й потребують серйозної підтримки, яку зможе надати центр у Львові.

Також Львів приймає гуманітарну допомогу та поранених українських військових і цивільних на лікування. За словами Андрія Садового, до міста приїжджають не лише ті, хто самостійно втік з гарячих точок. У місті свій прихисток знаходять також ті, кого війна, розв'язана Росією, травмувала. Тут же стараються допомогти усім, кому це потрібно.

Життя переселенців у Львові хочуть зробити максимально полегшеним та простим і створюють для цього умови. Доказом цього є те, що у Львові об'єднали всі послуги для переселенців в одному місці для зручності. Офіс для надання послуг функціонуватиме у Личаківській районній адміністрації. Мешканці з інших регіонів, які тимчасово проживають у Львові, зможуть звернутися туди для розв'язання будь-яких питань. Відкрили такий офіс 15 червня.

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