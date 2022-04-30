Буде для нас проривом, – Краєв припустив, що очікувати від позиції Китаю щодо Росії
Черговий саміт "великої двадцятки" відбудеться через пів року, туди запросили Україну. Нам важливо змінити думки країн, які досі вагаються, чи підтримувати нас у війні із Росією.
Про це у ефірі 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він також додав, що Китай вже давно не сприймає Росію, як ту країну, з якою варто рахуватися.
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На мою думку, максимум що у нас вийде стосовно Китаю – схилити його до позиції нейтралітету. Китай вже не сприймає Росію, як потенційного претендента на центр сили,
– переконаний Краєв.
"Китай тримає Росію, як молодшого союзника і вже за два місяці війни США змогли переконати Китай у "непідтримці" агресії Росії. Тому наступний етап, який буде для нас проривом – позиція нейтралітету Китаю у війні Росії проти України", – запевняє експерт.
На думку Олександра Краєва, у нашому випадку, підтримка Китаю – його мовчання і він вважає, що Україна зможе цього досягти.
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