Без дощу не обійдеться в певних областях: прогноз погоди в Україні на 17 квітня

Погода в Україні в понеділок, 17 квітня, на половині територій нашої держави буде сухою. Власне, можливі сильні опади лише в західних та південних областях. Тому про парасольку краще не забувати.

Наступного дня після Воскресіння Христа цього року не слід очікувати весняної та приємної погоди у всіх регіонах. Водночас можлива хмарність, але з проясненнями.

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У різних куточках України – різна погода

Як зазначають синоптики, найбільш дощі можливі на Заході. Зокрема, сильні зливи з громовицею можуть спіткати жителів Закарпаття.

Разом з тим погодна ситуація на Півдні обіцяє бути сприятливішою – себто дощі будуть не такими шквальними. Хоча очікувати повністю погожого дня не доводиться.

Тепло та сонячно буде на Півдні та Сході. Температура коливатиметься від 13 до 16 градусів за Цельсієм. Також сильного вітру не має бути.

Досить неоднорідний прогноз щодо центральних областей. Хоча здебільшого, якщо вірити метеорологам, має бути сухо. Зокрема, у Києві дощу упродовж дня не мало б бути.

Температура в обласних центрах

Київ – +12…+14

Ужгород – +16…+18

Львів – +11…+13

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +12…+14

Луцьк – +11…+13

Рівне – +11…+13

Житомир – +12…+14

Вінниця – +12...+14

Одеса – +10…+12

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +12…+14

Сімферополь – +16...+18

Кропивницький – +13...+15

Черкаси – +13...+15

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +14...+16

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +14...+16

Луганськ – +13...+15

Харків – +12...+14



Погода по Україні 17 квітня 2023 року / Карта Укргідрометцентру