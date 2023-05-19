Зливи насуваються лише на певні регіони: прогноз погоди в Україні на 20 травня
Джерело:Укргідрометцентр
Погода в Україні у суботу, 20 травня, буде неоднорідною по всій території нашої держави. Власне, в певних областях України слід очікувати дощ, хоча на більшості територій буде сонячно та сухо.
Синоптики запевняють, що з кожним днем ставатиме все тепліше, адже природа поступово наближається до льотного сезону. Водночас сподіватися на сухі дні найближчими днями в певних областях – не варто.
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Ситуація по регіонах
Власне, 20 травня на Заході дощитиме у Львівській, Іванофранківській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Місцями можливі грози, хоча й варто сподіватися на короткочасні опади також.
Трохи кращою метеорологічна ситуація обіцяє бути в Центрі та на Сході. Однак, зокрема, у Черкаській, Полтавській, Харківській областях жителям слід подбати про наявність парасольки при собі.
Видихнути з полегшенням можуть хіба мешканці Півночі та Півдня – в областях цих регіонів буде найтепліше та найсухіше. Хіба варто сказати, що на території Криму та Сумської області можливі короткочасні опади.
Зверніть увагу! Окремо розповімо про погоду в Києві. Метеорологи повідомляють, що у столиці нашої держави 20 травня буде мінлива хмарність без опадів.
Температура вдень коливатиметься від 20 до 25 градусів за Цельсієм.
Температура в обласних центрах
- Київ – +21...+23
- Ужгород – +23...+25
- Львів – +20…22
- Івано-Франківськ – +21...+23
- Тернопіль – +22...+24
- Чернівці – +21...+23
- Хмельницький – +22...+24
- Луцьк – +21...+23
- Рівне – +21...+23
- Житомир – +21...+23
- Вінниця – +24...+26
- Одеса – +22...+24
- Миколаїв – +25...+27
- Херсон – +26...+28
- Сімферополь – +22...+24
- Кропивницький – +25...+27
- Черкаси – +23...+25
- Чернігів – +22...+24
- Суми – +21...+23
- Полтава – +24...+26
- Дніпро – +25...+27
- Запоріжжя – +26...+28
- Донецьк – +25...+27
- Луганськ – +25...+27
- Харків – +25...+27
Погода та температура в різних регіонах нашої держави 20 травня / Карта Укргідрометцентру