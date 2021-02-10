Буде доволі швидкий суд, – дослідник про справу імпічменту Трампа

У Сенаті США вирішили, що розгляд питання щодо імпічменту Дональда Трампа – конституційний. Колишній президент може постати перед судом, адже більшість сенаторів проголосувала за це.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик зазначив, що для того, аби оголосити колишньому президенту імпічменту заднім числом – в Сенаті потрібна підтримка 17 республіканців.

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"Чим це закінчиться і скільки буде тривати – це вже окреме запитання. Думаю, вже можна говорити про те, що буде доволі швидкий суд – прогнозують максимум до тижня", – зауважив дослідник.

Він припустив, що всі процедурні моменти можуть закінчити до неділі – понеділка (15 лютого – 24 канал), тоді вже має відбутись голосування. Дубовик зазначив, що, ймовірніше, імпічмент Трампу не оголосять.

У чому полягає ризик критики Трампа

За словами Володимира Дубовика, багато хто з республіканців публічно не критикує Дональда Трампа, хоча без протоколу вони часто кажуть критичні зауваження на його адресу.

Ситуація така, що кинути йому виклик, навіть незважаючи на те, що він колишній президент – це ризиковано для них (республіканців – 24 канал) в політичному сенсі,

– сказав дослідник.

Експерт повідомив, що десятки мільйонів американців дуже лояльні, вірні та віддані Трампу. Тож наразі активно його критикувати і голосувати за імпічмент – це означає дратувати електорат колишнього президента США, від якого політики залежать, додав Дубовик.

Яка позиція адміністрації США

Директор Центру міжнародних досліджень зазначив, що адміністрація Байдена хоче пройти швидше етап щодо розгляду імпічменту Трампа, адже їх більше цікавлять питання:

політики;

проходження законопроєктів;

допомоги щодо COVID-19.

Володимир Дубовик повідомив, що якщо Дональд Трамп не отримає імпічмент в Сенаті, то ще залишиться правова відповідальність.

"Позиція демократів зрозуміла – людина, яка підбурювала інших на ворожнечу і свідомо не визнавала результатів виборів, хоча не мала для цього жодних підстав – має понести відповідальність", – сказав дослідник.

Розгляд імпічменту Трампа: коротко

13 січня Палата представників Конгресу США оголосила Дональду Трампу імпічмент.

Його звинувачують у підбурюванні до заколоту. Мовиться про події 6 січня, коли Трамп закликав своїх прихильників вийти під Капітолій, що у підсумку – переросло у штурм з трагічними наслідками.

Конституційність судового розгляду щодо імпічменту Дональда Трампа 10 лютого підтримали 56 сенаторів – 50 членів Демократичної партії та ще 6 республіканців.