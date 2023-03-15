Путіну треба більше "гарматного м'яса": у Росії хочуть набрати в армію ще 400 тисяч людей

Від вересня 2022 року у Росії триває так звана "часткова мобілізація", адже відповідного наказу про її припинення не було. Хоча в Кремлі зазначають, що він і не потрібен. Разом з тим всі дані вказують на те, що Путіну бракує живої сили, тому він планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників.

Як зазначають ЗМІ, з 1 квітня 2023 року на території Росії розпочнеться друга хвиля набору контрактників до армії. Слід сказати, що для цього навіть міноборони ворожої держави розіслало в регіони документи, у яких йдеться про кількість людей, яких потрібно призвати на службу.

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У Кремлі все заперечують

Найімовірніше, "стахановські завдання" з набору людей у російську армію виконуватимуть військові комісаріати та губернатори регіонів. Скажімо, у Челябінській та Свердловській областях їм потрібно відправити на загибель близько 10 тисяч осіб, а у Пермському краї – 9 тисяч.

Ба більше, жителі Воронезької області скаржилися на те, що від середини лютого їм активніше почали вручати повістки. Влада регіону намагалася це пояснити тим, що потрібно "винятково актуалізувати даних військового обліку".

Окрім того, речник президента Росії Дмітрій Пєсков, взагалі, поспішив запевнити, що керівництво держави не планує ніяких додаткових мобілізаційних заходів.

У Кремлі немає таких обговорень,

– сказав головний рупор меседжів Путіна.

Хай би там що не говорили в Москві, однак реальність така, що Збройні Сили кожного дня дають прочуханки окупантам. Тому й не дивно, що "другій армії світу" потрібно більше живої сили.

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