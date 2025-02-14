Буде дуже складно, – Зеленський відповів, на які компроміси може піти Росія

Дедалі активніше світові лідери сходять на думці, що Україні та Росії доведеться чимось поступитися під час майбутніх переговорів. Президент Володимир Зеленський відповів, на які компроміси може піти глава Кремля Владімір Путін.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського під час спілкування із пресою у Мюнхені.

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На які компроміси може піти Путін під час переговорів

Журналісти запитали Зеленського про те, на які компроміси може піти Путін під час майбутніх переговорів.

Усі хочуть вийти переможцями. Буде дуже складно. Просто дуже складно. Я розумію навколо чого може йти мова: тільки того, що належить нам. Буде складно, але хто сказав, що ми не поборемо труднощі?,

– зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог заявив закликав Володимира Зеленського та Владіміра Путіна до прямих переговорів. Водночас він зазначив, що до поступок повинні бути готовими обидві сторони.

Крім того, Келлог спростував чутки про те, що Дональд Трамп планує вести переговори тільки з Путіним.