"Буде гірше – піду": герой відео з палаючим авто відмовився від госпіталізації, попри опіки
Джерело:"Радіо Свобода"
Після масованого удару 29 грудня у мережі завірусилося відео, як житель Києва сів у палаюче авто та врятував припарковані поруч машини сусідів. Героя ролика звуть Василь Андрійович. І хоча він зазнав опіків, проте від госпіталізації відмовився.
Як розповів чоловік журналістам, зараз він почувається нормально. І до лікарів поки звертатися не збирається, хоча має обпечене обличчя.
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"Подумав, що газова машина вибухнула"
За словами Василя Андрійовича, пожежу він побачив з вікна кухні. І подумав, що газова машина вибухнула. Від неї згодом зайнялося і його авто.
"Я відчинив, акумулятор під’єднав, бо я відключаю його, і все. Вскочив у машину – воно темно. То я дверцята відчинив, щоб видно було, голову висунув, і тепер туди, до мийки", – пригадує чоловік.
Василь Андрійович пояснив, що вирішив відігнати своє авто до мийки, оскільки йому сказали люди, що саме там його можуть загасити.
"У мене тут обпечено, але нічого, нормально"
Василь Андрійович переконує, що зараз почувається нормально. Думає, як відновлюватися. Він додає, що відмовився від огляду лікарів.
У мене тут обпечено, але нічого, нормально. Як буде гірше – то піду,
– каже незламний українець.
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Масований удар по Україні 29 грудня: головне
- Атака почалася ще вночі – тоді по низці областей ворог запустив "Шахеди". Згодом, коли дрони-камікадзе пішли на Захід, окупанти по Центу почали застосовувати ще й крилаті ракети Х-22. Крім того, по Харкову відбувалися удари з С-300, а по Дніпру – з балістики.
- В районі 7 ранку відбулися пуски крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС. Цей удар також супроводився застосуванням балістики, С-300 і ракет Х-22. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, ворог випустив майже всі наявні в нього типи ракет, окрім "Калібрів".
- Загалом країна-агресорка випустила по Україні 158 повітряних цілей. Українські захисники знищили 114 цілей: 27 дронів-камікадзе та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Внаслідок удару вибухи лунали ледь не в усіх областях України, зокрема й через роботу ППО. Найбільше постраждали Київ, Одеса, Дніпра, Запоріжжя, Харків і Львів. Вже відомо про щонайменше 31 загиблого та понад 160 поранених. Рятувально-пошукові роботи в деяких містах тривали й вночі.