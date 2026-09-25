Чи залишиться Україна без інтернету через атаки Росії: що каже "Флеш"

Україна не залишиться повністю без інтернет-зв'язку навіть попри масовані атаки Росії на цифрову інфраструктуру завдяки розгалуженій мережі каналів. Можливі лише тимчасові локальні перебої, однак вартість послуг провайдерів може зрости через витрати на ремонт.

Про це йдеться у заяві радника президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергія Бескрестнова.

Що каже "Флеш" про можливу загрозу для інтернету в Україні?

Російські війська цілеспрямовано намагаються зруйнувати критичну мережеву інфраструктуру. Втім, специфіка побудови українських мереж унеможливлює повне відключення зв'язку.

"Росіяни атакують нашу інформаційну мережеву інфраструктуру. Але Україна є країною з максимально розподіленими інтернет-каналами, тому вся країна (області, міста) не залишиться без інтернету", – написав Бескрестнов.

За його словами, у разі влучань виникатимуть лише локальні проблеми, які фахівці намагатимуться швидко усувати. Водночас відновлення зруйнованих об'єктів потребує значних коштів, що може вплинути на ціни для абонентів.

Нас уже лякали, що не буде їжі, не буде палива, а тепер лякають зникненням інтернету,

– підкреслив радник президента, закликавши не піддаватися паніці.

Російські удари по столичних дата-центрах

Як уже повідомлялося на нашому сайті, під час ворожих атак у Києві було пошкоджено мережеві вузли та критичні об'єкти провайдерів Cityhost, MiroHost та Etherlink.

Раніше ми розповідали, що через пошкодження інфраструктури тимчасові перебої також виникали у користувачів операторів UTELS та "Павутина".