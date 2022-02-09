Буде кінець "Північного потоку-2", – аналітик про протистояння Німеччини та США з Росією

Німеччина разом зі США можуть спільно виступити в протистоянні з Кремлем. Олаф Шольц про це доволі однозначно висловився.

Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. За його словами, такий висновок можна зробити після зустрічі німецького канцлера з Джо Байденом.

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На думку аналітика, зі слів Шольца можна зрозуміти, що США й Німеччина тепер єдині у своєму розумінні конфлікту. Вони погоджують свою позицію щодо санкцій і трансатлантичне відношення для Німеччини ключове.

У разі воєнної ескалації – це буде однозначний кінець "Північного потоку-2",

– наголосив Умланд.

Також він зауважив, що німецький канцлер часто обходив тему російського газопроводу. Це може бути пов'язано з тим, що всередині Німеччини було спірне питання.

Олаф Шольц вказав , що Німеччина співпрацює зі США щодо того, як реагувати на загрозу Україні, яка походить від Росії.

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