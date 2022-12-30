Комендантська година у новорічну ніч: які обмеження будуть у Львові

Максим Козицький заявив, що на Львівщині не скасовуватимуть комендантську годину. Вона триватиме з 00:00 до 05:00.

Попри свято, усім людям потрібно пам'ятати, що у країні триває війна. Не можна забувати завдяки кому українці мають можливість продовжувати жити, працювати, зустрічатись із рідними.

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Напередодні Нового року відбулося засідання Ради оборони Львівщини

Козицький розповів, що напередодні Нового року у Львові відбулося засідання Ради оборони. Зокрема, затвердили, що на території області заборонено використовувати усі види піротехнічних засобів. Як-от салюти та феєрверки.

Нацполіція та патрульні стежитимуть за тим, щоб усі дотримувалися цих правил. Загалом органи правопорядку та працівники ДСНС працюватимуть у посиленому режимі.

Святкові богослужіння керівники релігійних громад мають встановити так, щоб їх початок чи завершення не припадав на період комендантської години. Також потрібно забезпечити проведення трансляцій богослужінь на онлайн-ресурсах, щоб мінімізувати присутність вірян у храмах,

– мовиться у повідомленні.

Комендантська година у різних містах України

Жодна область станом на 30 грудня не скасувала комендантську годину у новорічну ніч. Лише на Івано-Франківщині вона триватиме з 00:00 до 05:00 (а вже з 11 січня – знову від 23:00).

На Харківщині, можливо, посилять комендантську годину.

Загалом у новорічну ніч комендантська година триватиме