Чи буде комендантська у святкову ніч на Новий рік 2025
В Україні з 24 лютого 2022 року діє комендантська година через воєнний час. На початку 2025 року обмеження на пересування громадян задля безпеки продовжуватиме діяти.
Чи діятиме комендантська година на Новий рік і в які години заборонено перебувати на вулиці та в громадських місцях, розповідає 24 Канал.
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Чи діятиме комендантська година у Києві на Новий рік
Так, у ніч з 31 грудня 2024 року на 1 січня 2025 року у столиці не планується скасування або ж скорочення комендантської години. Як і раніше, обмеження у Києві діятимуть з 00:00 до 05:00.
Комендантська година на Новий рік і свята змінюватися не буде. Як завжди усі служби, які відповідають за безпеку, зокрема патрулі Нацполіції й сили оборони, працюватимуть у посиленому режимі. Громадських святкувань не буде,
– вказує речник КМВА Михайло Шаманов.
Час роботи метрополітену, найімовірніше, не продовжать, оскільки комендантська година залишилася без змін. У Києві підземний транспорт працює з 06:00 до 23:00, а також цілодобово як укриття під час оголошення повітряної тривоги
Які обмеження діють у комендантську годину в Україні
Під час комендантської години українцям заборонено перебувати на вулиці та у громадських місцях, а також переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.
Виходити можна, тільки щоб дійти до найближчого укриття у разі оголошення повітряної тривоги. Також у комендантську годину необхідно дотримуватися режиму світломаскування.
За порушення комендантської години людину можуть затримати та доставити до підрозділів поліції.
Як діятиме комендантська година в областях на Новий рік 2025
- Київ та Київська область – 00:00 – 5:00;
- Львівська область – 00:00 – 5:00;
- Одеська область – 00:00 – 5:00;
- Дніпропетровська область – 00:00 – 5:00 (у Нікопольському районі комендантська година – з 23:00 до 4:00, у Синельниковому – з 22:00 до 5:00);
- Донецька область – 21:00 – 5:00;
- Івано-Франківська область – 00:00 – 5:00;
- Харківська область – 23:00 – 5:00;
- Херсонська область – 20:00 – 6:00;
- Хмельницька область – 00:00 – 5:00.
- Кіровоградська область – 00:00 – 4:00;
- Луганська область – 21:00 – 5:00;
- Миколаївська область – 00:00 – 5:00 (в Очаківській міській територіальній громаді – з 23:00 до 5:00);
- Полтавська область – 00:00 – 4:00;
- Рівненська область – 00:00 – 5:00;
- Сумська область – 23:00 – 5:00;
- Тернопільська область – 00:00 – 5:00;
- Вінницька область – 00:00 – 5:00;
- Волинська область – 00:00 – 5:00;
- Запорізька область – 21:00 – 5:00 (у Запоріжжі та Запорізькій області – з 23:00 до 5:00);
- Житомирська область – 00:00 – 5:00
- Черкаська область – 00:00 – 4:00;
- Чернігівська область – 00:00 – 4:00;
- Чернівецька область – 00:00 – 4:00;
Водночас у Закарпатській області комендантська година не діятиме. Це єдина область в Україні, де обмеження не застосовуються.