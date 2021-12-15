Буде невелика прелюдія, – Цимбалюк сказав, що спитає Путіна на пресконференції

Роман Цимбалюк запрошений на пресконференцію Володимира Путіна 23 грудня. Він неодмінно скористається можливістю поставити президенту Росії гостре питання. Не забуде і про Україну.

Про це журналіст Роман Цимбалюк сказав в ефірі 24 каналу. Його звернення до Путіна буде гострим та чітким.

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"23 грудня я буду ставити питання у такому ключі: "Володимире Володимировичу, ви розумієте, що ви запустили історичні події, які не відкотити назад?". Ну, і там буде невелика прелюдія", – розповів Цимбалюк.

Він також додав, що порадить Путіну заспокоїтись.

Звичайно, скажу йому: "Заспокійтеся і майте на увазі, що Україна була, є і буде незалежною країною, скільки б ви не лили на нас помиїв",

– наголосив журналіст.

У 2019 році Цимбалюк вже мав можливість звернутися до Путіна на пресконференції. Тоді між ними виникла перепалка – відео можна подивитись тут

Що Цимбалюк спитає у Путіна: дивіться відео

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