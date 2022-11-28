Чи буде нова масована ракетна атака по Україні: що вказує на підготовку ворога

У своєму зверненні 27 листопада Володимир Зеленський зазначив, що ворог незабаром може завдати чергової масованої атаки по Україні. Зокрема, він наголосив, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону розповіла про загрозу чергової масованої ракетної атаки по Україні, пише 24 канал.

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Росія може знову завдати чергового масованого удару

За словами Гуменюк, в Чорному морі з'явився ворожий ракетоносій. Вона зазначає, що декілька днів тому його не було.

Це надводний ракетоносій, який несе на своєму борту 8 ракет типу "Калібр",

– зазначила речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, що це свідчить про те, що окупанти готуються до чергового обстрілу. В пунктах базування знаходяться також ракетоносії, які споряджені та можуть бути долучені до служби протягом кількох годин, розповіла Гуменюк.

Наостанок Гуменюк додала, що тяжіння нашого ворога до своїх "традицій" може бути критичним. Цілком ймовірно, що початок тижня буде ознаменовано такою атакою.

Українців попереджають про нові ракетні удари

Голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що наступного тижня росіяни знову можуть завдати масованих ракетних ударів по Україні. Він наголосив, що можуть виникнути нові блекаути.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 27 листопада також заявив про ймовірний ракетний удар окупантів. "Тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає", – сказав глава держави.

Михайло Подоляк наголосив, що дії росіян є просто фашизмом, адже удари по енергооб'єктах – це не тільки знеструмлення міст та сіл, але й перервані операції, скасований діаліз, вимкнені апарати ШВЛ тощо. Однак на полі бою це жодним чином не змінює ситуацію.

Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що роботу енергосистеми вдалося стабілізувати станом на кінець тижня. Водночас прем'єр-міністр зазначив, що все ще зберігається дефіцит потужностей. 28 – 29 листопада Україна повернеться до звичних графіків відключень світла.

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