Росія вже сьогодні може завдати нового масованого удару: у Повітряних силах назвали передумови

У вівторок, 6 грудня, Росія може завдати чергового ракетного удару по енергоінфраструктурі нашої держави. Приводом для цього, зокрема, може стати бажання окупантів "привітати" українців з Днем Збройних Сил.

Вчора, 5 грудня, була 8 хвиля масованих ракетних атак на критичну інфраструктуру нашої країни. Як повідомляє речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат, слід очікувати від держави-терористки чергового масштабного обстрілу уже сьогодні. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

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Які тенденції щодо ракетних атак відзначили в ЗСУ

6 грудня – День Збройних Сил України. Це свято засноване у 1993 році, однак цьогоріч слід остерігатись "подарунків", від російських окупантів.

Можуть повторити сьогодні (ракетну атаку – 24 канал). По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів. Один день, на другий завдавали ударів дещо менше, але все-таки завдавали,

– сказав речник Повітряних Сил.

Російські ракетоносії напоготові

Водночас варто згадати слова керівниці пресцентру ОК "Південь" Наталії Гуменюк. Вона констатувала, що, які мінімум, 12 ракет типу "Калібр" перебувають у бойовій готовності. Саме ними загарбники найчастіше атакують об'єкти критичної та військової інфраструктури.

Станом на зараз ми спостерігаємо 15 кораблів у Чорному морі. Корабельне угруповування справді трохи зменшилось, але все одно на чергуванні залишено один надводний і один підводний ракетоносій. А це означає, що щонайменше 12 ракет типу "Калібр" споряджені та готові до застосування,

– сказала вона в ефірі телемарафону.

Гуменюк попередила, що Росія не тільки масовано обстрілює Україну, а й здійснює поодинокі удари, тому, у будь-якому разі, потрібно бути пильними. Звісно, що з кожною атакою ворог витрачає величезну кількість ракет та підходить до "критичних рубежів" щодо запасів зброї. Однак все ж зі слів речниці зрозуміло, що ризик нового обстрілу доволі високий.

Українська ППО засвідчила свою ефективність

Очевидно, що українцям не варто боятися нового масованого ракетного обстрілу та тотального відключення світла, адже протиповітряна оборона напоготові. Нагадаємо, під час вчорашнього масованого ракетного обстрілу Повітряні Сили збили понад 60 з 70 ракет. Завдяки цьому вдалось уникнути блекауту та знищення критичної інфраструктури.