Ми про все знаємо, – військовий НГУ оцінив ймовірність відкриття нового фронту

Росія накопичує сили на різних напрямках. Втім, ЗСУ знають про наміри ворога та готові до нових атак.

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4 бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш в ефірі 24 Каналу зазначив, що ЗСУ бачать, що противник намагається проводити активні бойові дії на Вовчанському напрямку і накопичує особовий склад.

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"Звісно, ми бачимо, що десь противник має певні умовні переваги, умовні просування, але водночас потрібно розуміти, що ці просування, згідно з коефіцієнтом корисної дії, супернераціональні. І рано чи пізно росіяни точно "закінчаться". Це очевидно", – сказав Андрій Отченаш.

Чому росіяни бояться штурмувати деякі позиції

Він додав, що росіяни вже залучають північнокорейців, і це є показником того, що на фронті Росія зазнає великих втрат. Наразі Україна воює вже проти двох країн: проти Росії та Північної Кореї.

І ми не тільки справляємося, а й у багатьох випадках даємо їм дуже доброго прочухана, що вони навіть бояться штурмувати наші позиції. Ми бачимо накопичення сил, чудово розуміємо, де воно буде,

– сказав Андрій Отченаш.

Він додав, що розвідка України знає про всі пересування противника, тому військові обізнані й чекають їх на будь-якому напрямку. Отченаш зазначив, що на напрямку, де оборону тримає його бригада, противник теж намагається максимально зібрати сили, щоб проводити штурмові дії.

Важливо! Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія нині готується до весняного наступу, зокрема в Сумській та Харківській областях. Він додав, що Україна бачить підготовку ворога до майбутньої операції.

Андрій Отченаш пояснив, що втрати Росії настільки великі, що їм важко зібрати якийсь потужний "штурмовий кулак".

Ми постійно на всіх клаптиках фронту – десь їх кусаємо, десь робимо неочікувані удари, десь знекровлюємо – вони навіть не можуть зібратися. І це завдяки Силам оборони України, завдяки кожному бійцю, який на лінії бойового зіткнення виконує своє завдання,

– зазначив Андрій.

Він зауважив, що такі операції, які виконують Сили оборони України, ніхто й ніколи не проводив, маючи ту кількість особового складу і те забезпечення. ЗСУ вдаряють ворога настільки сильно, що він, маючи очевидну перевагу в особовому складі, не може "зібрати кулак" для проведення великого повномасштабного наступу. Отченаш підсумував, що всі наступи росіян супроводжувалися великою кількістю знищеного особового складу.