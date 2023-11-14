Буде у СІЗО: Дубінському обрали запобіжний захід

Уночі 14 листопада Олександру Дубінському все ж обрали запобіжний захід. Нардеп буде у СІЗО протягом 60 діб.

Про рішення Печерського райсуду повідомив сам народний депутат у своєму телеграм-каналі, інформує 24 Канал. Засідання проходило у закритому режимі, адже існувала загроза розголошення державної таємниці.

Дивіться також Буратіно-Дубінський: що відомо про найгучніші скандали з депутатом-зрадником

Підозру Дубінському вручили напередодні

Підозру у державній зраді Дубінському вручили 13 листопада. У підозрі мовиться, що політик вів "інформаційну-підривну діяльність" на користь Росії.

Злочинну організацію, до якої входив нардеп, кажуть у СБУ, сформувало російське ГРУ. Відомий там Дубінський був під кличкою "Буратіно". Ця організація поширювала інформацію про начебто "втручання України" у президентські вибори у США у 2019 році.

Як відбувалось засідання суду:

Засідання суду розпочалось лише о 19:00, адже і Дубінський, і його адвокати спізнились на засідання.

Сам нардеп в черговий раз заявив,що справу проти нього "сфабрикували".

У суді оголосили, що запобіжний захід обиратимуть в закритому режимі.

Адвокати Дубінського спробували перенести засідання на 14 листопада, проте це клопотання не задовольнили.

Ще одна спроба – просили про відвід судді, адже сторона захисту не ознайомилась з матеріалами справи.

До 13 листопада Дубінський перебував під цілодобовим домашнім арештом. Цю "запобіжку" обрали у справі про незаконне переправлення людей за кордон.