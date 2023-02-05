Чи можливий повторний наступ Росії: Резніков висловився про ймовірну загрозу

Міністр оборони Олексій Резніков наголошує на тому, що українцям варто довіряти лише перевіреним джерелам. Він зазначив, що не варто піддаватися панічним інформаційним вкидам ворога.

Про це міністр оборони розповів під час пресконференції, передає 24 Канал.

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Резніков оцінив загрозу наступу

Резніков наголосив, що "дуже важливо слухати Генеральний штаб, його офіційну позицію".

Коли буде зрозуміло, що вони (росіяни – 24 Канал) сформували ударні угруповання, де, у якому місці, – наш Генеральний штаб це чудово знає,

– заявив міністр.

Він висловився щодо ймовірного наступу росіян на Харків. Резніков зауважив, що зараз з боку Росії ударних угруповань немає, однак, за його словами, не можна виключати, що "через деякий час вони можуть з'явитися".

"Очікуємо можливих наступів"

Резніков до критичного мислення і не піддаватися панічним інформаційним вкидам ворога. Та водночас міністр не виключає посилення тиску з боку росіян.

Ми все одно, звісно, очікуємо можливих наступів з боку росіян, тому що лютий, вони люблять символізм – 24 лютого буде рік, як розпочалася ця навала, відкрита стадія українсько-російської війни, яка розпочалася 2014-го року... тому очікуємо цього тиску. Ми готові, ЗСУ готові, Ставка Верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі, тому якихось неочікуваних речей для нас із вами немає,

– наголосив Резніков.

Резніков підкреслив, що Україна накопичує резерви, навчає персонал, працює з партнерами.

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