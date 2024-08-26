Російські "воєнкори" істерять через затримання Дурова: чого вони так злякалися

Днями у Франції заарештували засновника Telegram Павла Дурова. Росіяни не надто зраділи цій новині, побоюючись за власну безпеку.

Однак не фізичну, а радше цифрову. Пропагандисти та "Z-воєнкори" переконані, що тепер секретна інформація може опинитися у руках Заходу. Чи справді так може статися, 24 Каналу розповів голова організації "Спілка захисту інтернету" Михайло Климарьов.

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Росіяни у паніці

Так звані російські воєнкори та пропагандисти здійняли галас через затримання Павла Дурова. Мовляв, якщо щось трапиться з телеграмом, то якраз ці "військове спілкування" і всі його зручності будуть порушені. Вони вже ледь не заявляють, що це може зірвати "СВО".

Російські аналоги не працюють, бо їх читає ФСБ. Якщо щось трапиться, ФСБ все прочитає і всіх посадять. Звісно, ніхто не користуватиметься такими месенджерами,

– наголосив Михайло Климарьов.

Крім того, вони бояться, що, мовляв, коли Дуров потрапив у руки Заходу, то здасть їм усі "імена, явки і паролі". А тому "недруги" Росії отримають секретну інформацію.

"Нюанс в тому, що ніяких ключів не існує. Сучасне шифрування працює не так: немає єдиного ключа з яким можна б було переглянути листування усіх. Все шифрується на рівні протоколу, умовний оператор зв'язку нічого не може прочитати", – пояснив Климарьов.

За словами глави "Спілки захисту інтернету", Telegram є найзручнішим месенджером за багатьма характеристиками.

Чи закриють Telegram

Наразі є лише чутки про те, що Telegram можуть закрити. Достовірних даних про це немає, хоч варто відзначити, що у цьому випадку месенджер має вбудований спосіб обходу блокування.

Телеграм зараз – друга за величиною платформа для росіян для отримання більш-менш правдивої інформації. Але грубо кажучи це більше "Z-платформа". Дуже багато людей підписаних на так званих воєнкорів,

– зауважив Климарьов.

Зауважимо, що у Центрі протидії дезінформації заявили, що це єдиний месенджер, яким так активно користуються не лише росіяни, але й російська армія. Щобільше, завдяки справі Дурова агентурна мережа Росії у Європі може просто обвалитися.