Чи буде в Україні рання весна: попередній прогноз синоптиків
10 лютого 2023, 08:00Читать новость на русском
Останній місяць зими прийшов до України з морозом та снігом. На частині територій температура навіть опустилася до -20 градусів. Втім, вже наступного тижня синоптики прогнозують потепління.
Чи буде в Україні рання весна, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це пише 24 Канал.
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Наталія Птуха на брифінгу зазначила, що офіційних прогнозів поки що немає. Вони з'являться десь через тиждень – два.
Водночас синоптикиня зауважила, що лютий у нас доволі інтенсивний, зокрема, з поверненням морозів.
Тому очікувати на ранню весну зараз не варто,
– додала Птуха.