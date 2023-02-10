Чи буде в Україні рання весна: попередній прогноз синоптиків

Останній місяць зими прийшов до України з морозом та снігом. На частині територій температура навіть опустилася до -20 градусів. Втім, вже наступного тижня синоптики прогнозують потепління.

Чи буде в Україні рання весна, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха. Про це пише 24 Канал.

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Наталія Птуха на брифінгу зазначила, що офіційних прогнозів поки що немає. Вони з'являться десь через тиждень – два.

Водночас синоптикиня зауважила, що лютий у нас доволі інтенсивний, зокрема, з поверненням морозів.

Тому очікувати на ранню весну зараз не варто,

– додала Птуха.