Буде "рішуча відповідь", – США пригрозили Білорусі, якщо вона допоможе Росії з вторгненням

США заявили про "рішучу відповідь" Білорусі, якщо вона допоможе Росії вдертися на територію України. Зокрема НАТО може переоцінити свою військову позицію.

Про це повідомив офіційний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Нед Прайс.

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Ми дали зрозуміти Білорусі, якщо вона дозволить використовувати свою територію для нападу на Україну, то зіткнеться зі швидкою та рішучою відповіддю з боку США, наших союзників і партнерів,

– сказав дипломат.

Нед Прайс також зазначив: "Якщо вторгнення відбуватиметься з Білорусі, якщо російські війська постійно дислокуються на їхній території, НАТО цілком може знадобитися переоцінити свою власну військову позицію у країнах, що межують з білоруською державою".

Росія стягує війська та техніку до Білорусі

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Представники Conflict Intelligence Team, яка займається розслідуванням військових конфліктів, повідомили, що російську техніку помітили за 200 кілометрів на північ від столиці України.

До слова, раніше все це озброєння та службовців спрямували нібито для навчання до Білорусі.

На станції Річиця в Гомельській області здійснили вивантаження російських реактивних систем залпового вогню "Ураган".

Пізніше з'явилося фото табору з військовою технікою у цьому районі, на ньому зображено транспортно-заряджаючу машину для "Урагану".

Варто відзначити, що в цьому районі немає полігонів, заявлених для російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість", які мають пройти у лютому,

– наголосили в CIT.

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