Буде ще більше нашої зброї, снарядів, дронів, систем РЕБ, – Зеленський

Президент Зеленський зустрівся із представниками оборонного комплексу. Глава держави пообіцяв, що Україна збільшить виробництво власної зброї.

Президент привітав громадян із Днем українського добровольцям. Він також розповів, що провів сьогодні нагороження захисників і захисниць. Станом на сьогодні вже загалом 73 тисячі 750 українців та українок відзначені державними нагородами.

Дивіться також Європі не вистачає лідера: як на Заході сприйняли пропозиції Макрона

Буде більше українського озброєння

Глава держави зазначив, що сьогодні також подякував представниками оборонного комплексу, завдяки яким Україні є чим протистояти російській агресії на землі, у небі та на морі.

Буде ще більше нашої зброї. Снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ,

– запевнив президент.

Крім того, український лідер повідомив, що сьогодні провів зустірч із працівниками одного з таких оборонних підприємств. Зеленський не став уточняти, про яке саме виробництво йдеться. Він натякнув, що у час війни, не слід "відкрито показувати все, що можемо". Глава держави лише уточнив, що "це люди, які знайшли спосіб, як нашій державі посилитися".

І з кожним днем ми накопичуємо все більше цієї сили. Такої потрібної сили – такої далекобійної нашої сили,

– зазначив президент.

Розмова із Шольцом

Зеленський розповів, що поговорив із канцлером Німеччини. Український лідер зазначив, що була "дуже предметна та доволі тривала розмова".

Президент заявив, що спільно із Шольцем вони скоординували свої позиції напередодні зустрічі в тристоронньому форматі Німеччина – Франція – Польща. Зеленський упевнений, що зміст зустрічі буде переважно про Україну.

Крім того, під час перемовин порушили питання спільної співпраці в оборонці, зокрема виробництво зброї – і на державному рівні, і на рівні компаній.

Говорили і про Євросоюз, про роботу, яку потрібно здійснити заради того, щоб якнайшвидше розпочалися переговори щодо повноправного вступу України.