Буде символічно, – Дуда хоче новий договір про добросусідство з Україною

Польща планує укласти з Україною новий договір про добросусідство. Щоб підкреслити його символічність, лідери держав хочуть підготувати його до січня 2023 року та приурочити 160-ій річниці спалаху Січневого повстання.

З відповідною завою виступив президент Польщі Анджей Дуда під час спільного брифінгу з Володимиром Зеленським. Польський лідер прибув до Києва з офіційним візитом 22 травня та виступив з промовою перед Верховною Радою України, повідомляє 24 канал.

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Відповідаючи на питання журналістів щодо нового договору про добросусідство, президент Польщі Анджей Дуда зауважив, що символічно було б підписати таку угоду до січня 2023 року, коли відзначатиметься 160-та річниця початку Січневого повстання.

"У січні 2023 року буде 160-та річниця Січневого повстання, в якому де-факто наші народи боролися проти царя і хотіли позбутися неволі", – зазначив Дуда.

Однак він додав, що зараз важко прогнозувати, чи встигнуть обидві сторони підготувати необхідні рішення.

Мені складно зараз говорити, чи вдасться до цього часу опрацювати нові рішення, але я впевнений в одному – ми сьогодні перебуваємо у зовсім іншій ситуації, і ця ситуація створює нову перспективу,

– відповів на питання лідер Польщі.

З ним погодився і Зеленський. Український лідер наголосив, що спочатку над таким документом мають попрацювати фахівці, після чого президенти перейдуть до політичної частини. Дуда запропонував, аби невдовзі обидві країни розпочали підготовку до створення угоди. Таким чином Польща та Україна зможуть прискорити реалізацію нових можливостей, що відкриваються. "Було б великою помилкою, якби ми не використали цього шансу", – підкреслив він.

Володимир Зеленський додав, що не хоче ризикувати відносинами з Польщею та наголосив, що вони – одні з найбільш пріоритетних для України.

"Впевнений, що й найпотужніші за всю історію існування наших народів. І я дуже хочу, щоб у нас були договори – не заради договорів, а конкретні, предметні, які можуть лише покращити наше життя, зміцнити відносини наших суспільств", – підсумував він.

Зустріч Зеленського та Дуди Києві: коротко

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою, який прибув до нашої країни з офіційним візитом 22 травня.

Глави держав поспілкувалися у форматі віч-на-віч, після чого відбулися перемовини делегацій України та Польщі, де, зокрема, обговорювалися питання зміцнення української армії.

Крім того, йшлося про актуальні питання економічних відносин України та Польщі, продовольчу кризу та наступні санкції проти Росії.

Також, за словами Зеленського, Польща сьогодні відіграє важливу роль у просуванні України до членства у Європейському Союзі.

На брифінгу Володимир Зеленський наголосив, що Польща є взірцем підтримки та демонструє історичну допомогу Україні та Збройним Силам.

Наприкінці зустрічі Президент України подарував Анджею Дуді та першій леді Польщі Агаті Корнгаузер-Дуді українські вишиванки, а також легендарну марку "Укрпошти" з російським кораблем.

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