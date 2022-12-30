Чи буде Україна зі світлом у новорічну ніч: у ДТЕК дали позитивний прогноз

Українські енергетики робитимуть все для того, щоб у новорічну ніч світло в оселях українців було. Проте важливо розуміти, що ситуація може бути різною.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі єдиного телемарафону розповів, що енергетики працюють над тим, щоб українці в новорічну ніч були зі світлом, повідомляє 24 канал.

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Сахарук зізнався, що ДТЕК дуже хотілося б, щоб у новорічну ніч світло було у максимальної кількості українців, наскільки це можливо.

Повірте, над цим працюють всі енергетики й ЗСУ теж, впевнений, працюють над цим. Ми зі свого боку можемо обіцяти, що ми зробимо всі можливі ремонти до завтрашнього дня, щоб забезпечити максимальну генерацію та максимальну потужність для передачі електроенергії,

– сказав Дмитро Сахарук.

Виконавчий директор ДТЕК впевнений, що ЗСУ також готуються до того, щоб жоден "Шахід" та жодна ракета не прилетіли та не зіпсували свято.

При цьому він одразу наголосив, що, на жаль, є регіони, де планові графіки зараз забезпечити неможливо. Мовиться про області, які постійно обстрілюються, зокрема: Харківщина, Сумщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Через постійні обстріли та атаки на енергосистему енергетикам доводиться застосовувати там екстрені відключення.

Але всюди, де буде більш-менш передбачувана ситуація, повірте, всі енергетики будуть робити так, щоб світло було по графіку. А в ідеалі, щоб люди мали світло в новорічну ніч,

– додав він.

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