Буде тривалим: у МОЗ розповіли деталі про новий спалах COVID-19

У МОЗ повідомили, що нова хвиля коронавірусу в Україні триватиме від січня до квітня. Домінуватиме штам Омікрон.

На запитання, чи буде нова хвиля тривалою, головний санлікар Ігор Кузін відповів ствердно. Пік спалаху припаде на лютий. До квітня ситуація поступово стабілізуватиметься.

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Прогнози про нову хвилю робити важко. Одна дослідницька група каже, що вона не буде перевищувати торішню. Інша каже, що можливе зростання кількості хворих на 20% – 30%,

– заявив Кузін.

Водночас досвід країн, які наразі переживають спалах Омікрону, свідчить, що сплеск захворюваності й циркуляція протікають легше, аніж при Дельті.

Зокрема, Данія оприлюднила результати, що при Дельті госпіталізації підлягали 1,6% інфікованих, а при Омікроні – лише 0,6%.

Омікроном заразиться понад 50% населення Європи

У ВООЗ заявили, що вже у найближчі тижні Омікроном заразиться понад 50% населення Європи.

Голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге на брифінгу повідомив, що Омікрон швидко стає домінантним вірусом у Західній Європі і зараз розповсюджується на Балканах.

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