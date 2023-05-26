Буде удар по території: найближчі години росіяни готують масштабну провокацію на ЗАЕС

Українська розвідка повідомила, що російські загарбники готують масштабну провокацію з імітації аварії на Запорізькій атомній електростанції. Її окупанти планують на найближчі години.

За даними розвідки, Росія готує масштабні провокації. Зокрема, росіяни планують створити осередок радіаційної небезпеки.

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Що окупанти готують на ЗАЕС

Для цього буде проведено удар безпосередньо по території ЗАЕС. Після цього буде оголошено про аварійний витік радіоактивних речовин. В інциденті традиційно буде звинувачено Україну,

– заявили у розвідці.

Українська розвідка також пояснила, для максимального приховання своїх дій окупанти зірвали заплановану на сьогодні (26 травня) ротацію персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України пояснили, що мета росіян – спровокувати міжнародну спільноту на проведення детального розслідування під час якого буде зупинено всі бойові дії.

Так окупанти сподіваються отримати жадану паузу, яку використають, щоб:

перегрупувати свій окупаційний контингент;

зупинити український контрнаступ.

Росія вже розмістила на ЗАЕС засоби ураження

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів "РБК-Україна", що, за останньою інформацією, окупанти продовжують елементи ядерного шантажу та ядерного тероризму.

Найближчим часом вони готують провокацію, а саме – імітацію удару по об'єктах Запорізької атомної станції з елементами витоку ядерних матеріалів. Для цього на території ЗАЕС окупантами вже розміщені відповідні засоби ураження,

– пояснив Андрій Юсов.

Представник української розвідки пояснив, що:

після цього росіяни хочуть залучити так званих експертів "Росатому" для нібито "фіксації" ударів;

паралельно запросять представників міжнародних структур та організацій, зокрема МАГАТЕ.

"Мета цієї провокації – звинувачення України в нібито обстрілі Запорізької атомної станції. Але головна мета росіян – це перешкоджання діям українських Сил безпеки та оборони щодо звільнення наших окупованих територій на Сході та Півдні України", – пояснив Юсов.

За його словами, після цього росіяни можуть вимагати мораторій на військові дії.

Як варто реагувати на цю інформацію

Глава Нікопольського району і РВА Євген Євтушенко розповів, як варто реагувати на цю інформацію. Посадовець закликав:

заспокоїтись, зарядити телефон, зібрати документи;

перевірити автомобіль;

знайти пігулки йоду, які видавали минулого року, згадати як їх приймати та покласти їх на видне місце;

приготувати дві пари одягу всім членам сім'ї;

бути готовим до евакуації.

Скоріше за все, ці покидьки можуть створити локальний витік, котрий не буде загрожувати території району. Можливо, саме внаслідок розголосу вони відмовляться від такого плану,

– уточнив посадовець.

Варто зауважити, що Нікополь розміщений фактично майже навпроти Запорізької АЕС через річку Дніпро.