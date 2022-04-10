Буде якесь їхнє вклинення, – Арестович про бої на Сході
Олексій Арестович заявив, що ЗСУ матимуть перевагу в зоні проведення Операції Об'єднаних сил. Проблема лише у тому, що вона реалізовуватиметься повільно.
Про це радник глави Офісу Президента повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону "UAразом", в суботу, 9 квітня, інформує 24 канал.
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Якщо про зону ООС казати, то буде якесь вклинення їх у бойові порядки наших військ, вони просунуться, захоплять якісь там перехрестя та маленькі містечка. Наші війська по них завдадуть удару, й за виснаження сторін можемо стати і ми, і вони,
– сказав Олексій Арестович.
"Але ця ситуація у перспективі більш вигідна для нас. Тому що в них величезні проблеми з постачанням, матеріальні запаси закінчуються, а нам поступово надається і військова допомога також", – зазначив посадовець.
ЗСУ отримають перевагу
Радник очільника Офісу Президента пояснив, що "ми матимемо перевагу в цій ситуації, але проблема в тому, що реалізовуватися вона буде повільно".
Тобто ця перевага на місці реалізується, це поступове набуття Збройними Силами більшої бойової спроможності, "зеленка", партизани, ССО, які будуть "підточувати" противника, бити по ньому,
– додав він
"Оскільки зараз повномасштабна війна і ми необмежені в застосуванні сил і засобів, то поступово переберемо ситуацію на себе", – підсумував Олексій Арестович.
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