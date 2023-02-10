Сейсмологи прогнозують, що незабаром у Греції станеться найсильніший за всю її історію землетрус

Сейсмологи оцінили, наскільки можливий землетрус на території Греції. Вони зазначили, що, ймовірно, у недалекій перспективі цю країну очікують дуже сильні земні поштовхи.

Світ досі оговтується після землетрусу в Туреччині, що спричинив загибель декількох десятків тисяч людей. Водночас нове стихійне лихо, на думку експертів, може трапитися в Греції.

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Сильні землетруси в Греції стаються раз на 600 років

Зауважимо, що стосовно цього висловились одразу двоє грецьких вчених – професори Константинос Синолакіс і Костас Папазакос. І прогнози їхні геть невтішні. Власне, цей землетрус може бути сильнішим, аніж в Сирії та Туреччині – себто 8,5 за шкалою Ріхтера.

Останній великий землетрус на Криті стався в 1403 році, і, за моїми оцінками, такі землетруси стаються кожні 600 – 800 років. Ми вже перебуваємо на порозі землетрусу силою близько 8,5 за шкалою Ріхтера,

– сказав Синолакіс.

Водночас його колега, який є професор сейсмології Університету Аристотеля в Салоніках, підтвердив це. Однак також Костас Папазакос зазначив, що точний час катастрофи передбачити неможливо.

З твердженням Папазакоса згідні чимало фахівців у цій галузі. Зокрема, йдеться про Тихоокеанську північно-західну сейсмічну мережу. В організації констатували, що ніхто не може передбачити, де і коли відбудуться сильні землетруси.

Окрім того, наголосимо, що вчені закликають не сприймати їхні прогнози як щось, що станеться зі стовідсотковою ймовірністю. До цих повідомлень слід ставитись як до попередження, та потрібно бути готовим до можливих наслідків.



Що робити у разі землетрусу / Картинка 24 Каналу

До цієї теми згадаємо, що станом на вечір 10 лютого рятувальна операція в Туреччині триває. Себто рятувальники розбирають завали будинків, які перетворились на руїни через підземні поштовхи.

Інколи рятувальникам вдається навіть дістати з-під завалів живих людей. Зокрема, в провінції Хатай під уламками житлового будинку понад 90 годин була 10-тиденнна дитина. На щастя, вона вижила.