Путіна це дуже не влаштовує: його зустріч із Трампом може мати багато підводних каменів

Дональд Трамп повідомив, що не проти зустрітися з Владіміром Путіним. Усе для того, аби завершити війну в Україні якнайшвидше. Втім для Путіна це може бути дуже невигідно.

Наразі невідомо достеменно, чи відбудеться зустріч новообраного президента США із російським диктатором. Політолог Тарас Загородній пояснив 24 Каналу, чому Путін не поспішатиме зустрічатися з Трампом.

Важливо Трамп повідомив союзникам, що продовжуватиме допомогу Україні, – Financial Times

Чи зустрінеться Трамп з Путіним

Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін хоче з ним зустрітися якомога швидше. Новообраний президент США також відмітив, що готовий зустрітися з російським диктатором, аби зупинити війну.

Трамп каже, мовляв, якщо ти (Путін – 24 Канал) хочеш зі мною зустрітися, то для цього мають бути якісь передумови. Чи буде загалом ця зустріч – велике питання. Наприклад, де вона має відбуватися? Сумнівно, що Трамп поїде у Монголію, щоб з Путіним зустрітися,

– зазначив Тарас Загородній.

Зверніть увагу! Монголія визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Водночас під час візиту диктатора до країни у вересні 2024 року, його не арештували. Речник уряду Монголії тоді пояснив, що у Монголії не могли заарештувати Путіна через енергетичну залежність його держави від Росії.

До того ж незрозуміло, чи Путін буде готовий виконати умови Трампа, адже навіть попередня позиція з боку команди новообраного президента щодо війни Росії проти України, категорично не влаштовують Росію. Наприклад, мовиться про зупинку бойових дій по лінії розмежування.

"Росіяни відверто "бикують", і Путіна це не влаштовує. Він хоче, щоб Україна покинула Запоріжжя, Херсон та Донецьку область тощо. Чи може загалом відбутися зустріч? Може, але що Путін скаже Трампу?", – підмітив політолог.

Якою буде подальша політика Трампа

Крім того, варто зауважити, що позиція Трампа щодо війни в Україні наразі не сформована остаточно. Як пояснив політолог, його заяви про завершення війни "за 24 години" узагалі не стосувалися України, а були направлені на американських виборців. Зараз же стратегія Трампа у процесі розробки.

Трамп як акула – він відчуває слабкість росіян. Наприклад, його реакція на те, що росіян погнали з Сирії: це ж демонстрація їхнього безсилля, що вони нічого не можуть контролювати. Також демонстрацією безсилля росіян є присутність українців на їхній території,

– наголосив Загородній.

Загалом час у цьому питанні працює проти Росії. До того ж Трамп може робити речі, які не безпосередньо пов'язані з Україною, та все одно допомагатимуть нам. Наприклад, Трамп ніколи не приховував свій намір збільшити кількість американського газу та нафти на ринку. Це вже прямо вплине на експорт російських нафтопродуктів.

Крім того, новообраний президент США відверто озвучував, що планує серйозно тиснути на Китай економічно, що своєю чергою, також матиме наслідки для Росії.