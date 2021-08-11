Будемо дружити, – Козак після зустрічі з Санду заявив про потепління стосунків Росії та Молдови

Дмитро Козак 11 серпня зустрівся із Майєю Санду. Після цього кремлівський політик заявив, що можна чекати потепління стосунків Молдови та Росії.

Заступник глави адміністрації Путіна розповів, що їхня розмова із президенткою Молдови вийшла "конструктивна та доброзичлива".

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Про що говорили

За словами Козака, обговорили весь перелік двосторонніх питань. Домовилися про співпрацю і початок діалогу на міжвідомчому рівні щодо тем, які викликають занепокоєння у Молдови та Росії.

Теми розмови:

Придністров'я,

утилізація боєприпасів,

співпраця з питань взаємної торгівлі,

безмитна торгівля і зняття обмежень,

газова проблема.

Будемо дружити точно. І співпрацювати точно,

– зазначив Козак.

Санду хотіла поговорити з Путіним

Раніше президентка Молдови заявляла, що має намір поговорити з російським колегою Володимиром Путіним про виведення військ з Придністров'я. Крім того, збираються підняти й інші теми.

Також з Путіним Санду хотіла обговорити ті ж питання, що й з Козаком.