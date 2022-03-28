Будемо битися до останнього міста, – Зеленський впевнений, що Україна переможе у війні

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна обов'язково переможе у війні. Він заявив, що "це лише питання часу".

Він зауважив, що "перемога – це можливість врятувати якнайбільше життів". Але при цьому Україна боротиметься до останнього міста.

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Журналісти запитали у Володимира Зеленського, чи має Україна шанси на перемогу, на що він відповів, що так, це лише питання часу.

Ми віримо у перемогу. Ні в що інше повірити неможливо. Ми обов'язково переможемо, адже це наш дім, наша земля, наша незалежність. Це просто питання часу,

– сказав глава держави.

Він зауважив, що не знає, як довго триватиме війна, тож найголовніше – зберегти життя якомога більшій кількості людей, адже без людей ніщо немає сенсу.

"Перемога — це можливість врятувати якнайбільше життів. Так, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але, зрештою, це просто територія. Я не знаю, як довго триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста, яке маємо. З самого початку, коли ви вибираєте варіант, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота – дати сигнал, щоб люди знали, як діяти", – заявив Володимир Зеленський.

Він додав, що його рішення залишитись в Україні було сигналом громадянам про те, як потрібно реагувати на напад. І війна закінчиться тим, що українці стоятимуть на своїй землі та захищатимуться.

Ми всі поранені, та поранені однаково. Моє рішення залишитись було моїм сигналом людям про те, як ми повинні реагувати на напад. Про те, як почалася війна, і чим вона закінчиться. Це закінчиться тим, що ми все ще стоятимемо тут і захищатимемося. Це моя відповідь на питання про те, якою буде перемога України. Наша перемога може бути тимчасовою, можливо, без розв'язання всіх питань, але ми вибрали напрям, в якому рухатимемося,

– додав президент.

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