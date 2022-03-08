Будемо битися всюди і до кінця, – Зеленський британцям
Президент Володимир Зеленський звернувся до британського парламенту з історичною промовою.
Він запевнив парламентарів, що ми не здамося і не програємо. Ба більше – ми підемо до кінця.
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Президент також наголосив британцям, що ми будемо боротися на морях, в повітрі, захищати нашу землю, якою б не була ціна.
Ми будемо битися в лісах, полях, на узбережжях, в містах і селах, на вулицях, пагорбах. Будемо битися всюди: на териконах, на березі Кальміуса і Дніпра, і ми не здамося,
– сказав Зеленський.
Звичайно ж, як він додав, ми робитимемо це з їхньою допомогою, а також допомогою цивілізації великих країн. "З вашою підтримкою, на яку ми дуже розраховуємо", – звернувся глава держави.
Від нього також пролунали шекспірівські слова, які зараз дуже актуальні для України: "Бути чи не бути? Ви добре знаєте це питання. Кілька днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними", – підкреслив він.
Звернення Зеленського до Парламенту Британії англійською мовою: дивіться відео
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