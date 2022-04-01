Будемо гнати окупантів навіть голими руками, – в Херсонській облраді про можливий "референдум"

Ворожі сили погрожують провести фейковий "референдум" щодо створення квазіреспубліки у Херсонській області. В обласній раді окупантам дали чітку відповідь, що Херсонщина є невід'ємною частиною України.

Це рішення підтримали також містяни, які масово вийшли на мітинг. На цьому в ефірі 24 каналу наголосив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

Актуально На Херсонщині окупанти знову хочуть провести фейковий "референдум", – Генштаб ЗСУ

Однак ворог знову спробує просувати цю ідею. Як наголосив Хлань, херсонці не визнаватимуть жодних прибічників Путіна.

Херсонці будуть гнати в шию окупантів навіть голими руками,

– підкреслив депутат Херсонської облради.

Нагадаємо, після чергового раунди переговорів між Україною та Росією, Давид Арахамія запевнив, що жодні референдуми в умовах воєнного часу мовитись не може, для цього потрібен мир.

У Херсонській облраді відповіли про можливий "референдум" окупантів: дивіться відео