Будемо гнати окупантів навіть голими руками, – в Херсонській облраді про можливий "референдум"
Ворожі сили погрожують провести фейковий "референдум" щодо створення квазіреспубліки у Херсонській області. В обласній раді окупантам дали чітку відповідь, що Херсонщина є невід'ємною частиною України.
Це рішення підтримали також містяни, які масово вийшли на мітинг. На цьому в ефірі 24 каналу наголосив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.
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Однак ворог знову спробує просувати цю ідею. Як наголосив Хлань, херсонці не визнаватимуть жодних прибічників Путіна.
Херсонці будуть гнати в шию окупантів навіть голими руками,
– підкреслив депутат Херсонської облради.
Нагадаємо, після чергового раунди переговорів між Україною та Росією, Давид Арахамія запевнив, що жодні референдуми в умовах воєнного часу мовитись не може, для цього потрібен мир.
У Херсонській облраді відповіли про можливий "референдум" окупантів: дивіться відео