"Будемо з вами до перемоги": ведучі 24 каналу закликають допомогти інформаційному фронту

Вже другий місяць, вдень і вночі 24 канал працює, аби ви, наші глядачі та читачі, знали все про неймовірних українців, які боронять кожен клаптик своєї землі від російських загарбників. Та наш інформаційний фронт потребує вашої допомоги.

Рано-вранці 24 лютого наше життя змінилося, в наш дім прийшла біда. Наші міста у вогні, наші діти у сльозах, а у наших серцях – біль і лють.

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"Будемо з вами до перемоги": допоможіть 24 каналу – дивіться відео

Усі ми – бійці, кожен на своєму фронті

​Ведуча Катерина Соляр звернулася до українців, зазначивши, що за час повномасштабної війни кожен з нас багато втратив, але ніхто не залишився сам. Ми тепер точно знаємо, хто нам друг, а хто лише вдавав такого. Ми стали одним цілим. Ми щоденно воюємо, волонтеримо, зводимо барикади, риємо траншеї, вивозимо з-під обстрілів, готуємо на всіх і рахуємо дні нашої звитяги.

Ми вже перемогли. Нам залишилося тільки вичистити цю погань з нашої землі,

– каже Катерина Соляр.

Нам усім здається, що ми робимо недостатньо, замало допомагаємо і могли б робити ще більше. Та це не так.

"Якщо ви у війську, ви точно на своєму місці, якщо волонтерите – то не замало, якщо ви мама і ваші діти в безпеці – ви вже велика молодець", – не сумнівається ведуча.

Наша боротьба – це не спринт, а тривалий марафон. Ми маємо розраховувати свої сили й робити все можливе кожен на своєму місці.

Поле бою команди 24 каналу – це інформаційний фронт. Наш марафон триває з першого дня війни. "Ми будемо з вами до останнього, до нашої перемоги", – запевняє Соляр.

Потребуємо вашої допомоги

Та для інформаційної боротьби ми дуже потребуємо вашої підтримки. Через війну канал втратив усю рекламу, і наші ресурси закінчуються. Ми знаємо, що ви з нами, ми отримуємо ваші слова підтримки з усього світу. Якщо наша робота для вас важлива, підтримайте нас будь-якою сумою.

"Але не треба віддавати останнє, спочатку подбайте про своїх рідних та тих, хто нас захищає", – закликає ведуча.

Ми дуже на вас розраховуємо! Разом переможе, а потім відбудуємо свою мрію!

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