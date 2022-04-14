У будинках та на дорогах: рятувальники показали нашпиговану мінами Київщину

Утікаючи з Київщини російські окупанти залишили після себе багато небезпечних "сюрпризів". Піротехніки показали, як вони очищають Київську область від снарядів та мін.

У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зняли відео, на якому показали, як піротехніки розміновують територію від небезпечних боєприпасів. Зазначається, що до робіт залучили 20 піротехнічних розрахунків ДСНС у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах.

До теми На Київщині поступово відбудовують дорожню інфраструктуру і газопостачання

Навіть у приватних садибах

"Снаряди та міни виявляють у дворах приватних житлових будинків, вздовж доріг, на відкритих ділянках та об'єктах інфраструктури. Лише за добу сапери знищили близько 500 боєприпасів", – заявили у відомстві.

Хоча населені пункти на Київщині звільнили від російських окупантів, однак влада області не рекомендує жителям повертатися додому. Голова Київської ОВА Олександр Павлюк припустив, що ймовірно це можна буде зробити лише з травня

У ДСНС показали нашпиговану мінами Київщину: дивіться відео