У будинки маріупольців окупанти заселяють невідомих людей

Росія продовжує діяти тими ж методами, які використовувала десятки років тому. Так, у Маріуполі у помешкання містян уже заселяють невідомих людей.

Про це розповіла жінка, котра мешкала у маріупольському селищі Старий Крим. Причому, дозвіл на проживання дає так звана селищна рада.

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Поки мешканців немає, їхні будинки активно заселяють

Оскільки жінка зі своїми рідними покинула оселю, то окупанти вирішили, що її помешкання не повинне стояти без діла. Тож туди вони заселили чужих людей. Причому зробили це з дозволу так званої селищної ради, яка зараз підпорядковується "ДНР".

Жінка розповідає, що вона раніше дізналася про те, що її житло заселили. Просто вона не мала зв'язку з рідними, тож до останнього надіялася, що це її сестра з 23-о мікрорайону Маріуполя.

Але сьогодні мені повідомили, що селищна рада дала дозвіл певним людям. Я не можу уявити, що таке може бути в цивілізованому світі. Боляче усвідомлювати, що це відбувається у нашому рідному місті,

– розповіла вона.

Жінка розповідає, як у її оселю в Маріуполі поселили чужих людей: дивіться відео

Відомо, що випадок цей не рідкісний. Ба більше, поселяти у відібране помешкання окупанти можуть тих, кого ще вчора позбавили власного даху над головою. Якщо ж мешканці приїжджають до своїх колишніх домівок, щоб бодай забрати особисті речі, то їх їм можуть просто не віддати. Така поведінка вкотре доводить, що російські загарбники сіють беззаконня, а також буквально закликають до мародерства.

Правила життя у Маріуполі змінилися

Російські загарбники вже почали поширювати серед містян інструкції. У них дають "відповіді на основні питання". Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко підкреслив, що відповідні "правила" – абсолютне втілення обмежень свободи, пересування, а також прав людини. І все це робить окупаційний режим, який наприкінці лютого вдерся в Україну, щоб буцімто "захистити" наших громадян.

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