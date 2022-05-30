Будинки розсипались: росіяни, ймовірно, вдарили "Змієм Гориничем" на Харківщині – жахаючі фото

З’явилися фото руйнувань в селі Вільхівка на Харківщині. Там окупанти майже повністю знищили дві вулиці. За попередніми даними, вдарили установкою розмінування "Змієм Гориничем".

Про це розповіла журналістка 24 каналу Анна Черненко, яка побувала на місці руйнувань на Харківщині.

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Що відомо про застосування "Змія Горинича"

Кореспондентка наголосила, що, за попередньої інформацією експертів, російни зруйнували ці вулиці за допомогою "Змія Горинича". Проте ці дані остаточно не підтверджені.

Журналістка пояснила, що "Змій Горинич" – це така собі народна російська назва реактивної установки розмінування. Її застосовують для розмінування великих територій.

Будинки просто “розсипалися”: фото руйнувань від "Змія Горинича"



"Тож, використовувати її просто на житлові будинки, в яких живуть мирні люди – це черговий прояв цинізму та воєнний злочин росіян", – каже Анна Черненко.

Фахівці помітили характерні для цієї зброї залишки руйнування на цих вулицях – коли рівномірно з обох боків розпалися будинки. Також біля дороги виявили вирви, куди долетів снаряд від "Змія Горинича".

Дивіться відео 24 каналу з місця руйнувань на Харківщині:



Журналістка додала, що це не перше використання окупантами "Змія Горинича" в Україні. За її словами, росіяни навіть писали у своїх пропагандистських каналах про те, що застосовували таку установку у Маріуполі.

Що кажуть очевидці на Харківщині? Місцева мешканка Тетяна відповідає, що на цих двох вулицях Вільхівки всі будинки зруйновані, зокрема і її, жити тут тепер неможливо.

У момент "прильоту" ми були нижче по вулиці в гаражі. Ми виїхали, а сусіди залишилися жити в зруйнованому домі під час бойових дій, бо ще 9 днів не могли вибратися звідси,

– розповіла місцева жителька Тетяна.

Дивіться повний відеорепортаж Анни Черненко:



Черненко додала, що на Харківщині лише багатоповерхівок знищили ближче 2200, з ниж щонайменше 200 вже не можна відновити. Також зруйновано близько 2 тисяч приватних будинків в області.

До слова, житловий масив Північна Салтівка, що розташований на північному сході Харкова, страждає від обстрілів з першого дня війни. Там десятки зруйнованих та пошкоджених багатоповерхівок, інших будівель та автівок. Як зараз виглядає Північна Салтівка – дивіться у фоторепортажі 24 каналу.